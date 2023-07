Part de les més de 300 agències immobiliàries podrien tancar si les vendes no revifen

Andorra la VellaLa situació del mercat immobiliari és forá delicada en aquests moments, segons han anat explicant professionals del sector. A l'aturada del de lloguer, especialment perquè la major part dels pisos d'Andorra es troben amb contractes prorrogats forçosament, s'ha afegit la de la compravenda.

Els immobiliaris consultats reconeixen que en els últims anys hi ha hagut una època daurada de vendes. No només han estat anys d'un altíssim nombre d'operacions, sinó que, com han estat preus força alts, les comissions han estat molt grans.

A l'escalf de l'èxit del 'totxo' el sector ha crescut molt, en la mateixa línia que durant els primers anys de principi de segle. Es calcula que hi ha més de 300 agències immobiliàries operatives. És cert, però que algunes no tenen oficina física sinó que són negocis unipersonals on un agent té una cartera de pisos i el seu mòbil és la seva oficina.

L'aturada en sec del mercat de lloguer porta, segons les fonts consultades, a una perspectiva molt complicada. Fa uns mesos que s'allarga i no hi ha senyals de recuperació. Sense gairebé pisos de lloguer i amb escasses vendes, segons els immobiliaris, hi ha moltes opcions que, si abans de finals d'any no canvia la tendència, comencin a tancar agències. Es considera inviable que sobrevisquin més de 300 agències amb una situació de mercat com l'actual.