Pèrdua d'actractiu turístic per l'augment de costos

Andorra la VellaLes agències de viatges comencen a tancar els contractes amb majoristes de diferents parts del món i s'ha alentit el ritme en relació amb anys anteriors. La temporada anterior va ser la primera sense restriccions per covid i es va notar l'increment en les ganes de viatjar. Ara, per contra, s'han frenat les ganes, en part per la pujada de preus, segons informa RTVA. D'un any per l'altre, l'augment de preus d'hotels, desplaçaments i forfet ha estat del 20%, el que suposa uns 200 euros més que altres destinacions com Aragó o Catalunya.