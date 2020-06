Els bancs permetran ajornar el pagament de préstecs o crèdits als afectats econòmicament per la Covid-19

Els bancs andorrans han acordat aquest dijous una mesura conjunta que permetrà a les empreses i famílies afectades econòmicament per la Covid-19 ajornar el pagament del principal de crèdits o préstecs. Aquesta és una mesura sorgida a proposta de les pròpies entitats bancàries que ha estat aprovada en la darrera assemblea general d’Andorran Banking per respondre a aquelles situacions que no estan cobertes per les mesures normatives o que demanen ser ampliades per poder donar una resposta més adaptada des d’un punt de vista social i econòmic.

L’ajornament del pagament tindrà una durada màxima de 6 mesos per a crèdits o préstecs personals, i de 12 mesos per a crèdits o préstecs hipotecaris per a particulars. En el cas de les empreses el termini de l’ajornament serà de fins a 12 mesos. Les carències es poden sol·licitar a les diferents entitats bancàries, complint una sèrie de requisits subjectius i objectius, abans del dia 31 de juliol.

Aquest acord sectorial complementa i amplia l’abast de les carències legals per a particulars aprovades pel Consell General el 18 d’abril i el de les quotes finançades a través dels programes extraordinaris d’avals per a empreses o negocis, als particulars i empreses que arran de la crisis sanitària s’hagin vist afectats econòmicament.

El conveni també preveu que aquelles persones que hagin conclòs el període de gaudi de les mesures aprovades pel Govern, o hagin perdut de forma sobrevinguda les condicions que s’exigeixen per a la seva aplicació, podran sol·licitar a la seva entitat bancària l’adopció de les mesures de carència previstes en l’acord, sempre que complexin els requisits. Les mesures incloses en aquest acord sectorial no podran aplicar-se en cap cas de forma simultània a les mesures establertes per la normativa legal.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, comenta que “aquesta iniciativa dels bancs s’afegeix a la resta d’accions orientades a ajudar les empreses i particulars a superar el període excepcional causat per la Covid-19 i demostra el compromís del sector amb els ciutadans del nostre país”. Els bancs andorrans estan plenament implicats en propiciar un entorn de seguretat i confiança i en impulsar la recuperació econòmica.