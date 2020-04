La petició de crèdits tous s'enfila als 384 milions d'euros

El volum d'empreses que han demanat un dels crèdits tous del primer programa de mesures econòmiques que va posar en marxa el Govern s'eleven ja a 1.505, 633 d'autònoms i 872 d'empreses i que sumen un total de 384 milions d'euros, lluny, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, dels 130 milions disponible. En aquest sentit, ha tornat a reiterar que ja és previst que aquestes peticions superessin de molt el que hi havia disponible. Així, ha remarcat que ja s'han resolt 693 peticions, 604 de les quals han estat concedides i 89 desestimades i han suposat un desemborsament per part de l'executiu de 54,4 milions d'euros, 52,5 milions per a cobertura de despeses de funcionament, on es demanaven 131 milions, i 1,9 milions en concepte de retorn de préstecs, on es demanaven 44 milions.



Jover ha volgut continuar desgranant els punts del segon paquet de mesures òmnibus que s'han d'aprovar aquesta setmana i ha volgut incidir en les destinades als assalariats i també en els descomptes dels lloguers dels locals de les empreses. Així, ha recordat que els treballadors tindran assegurat el 66% des del primer dia quan estiguin de baixa afectats per coronavirus; tindran un descompte en el lloguer dels habitatges del 20%; i podran gaudir d'una ajuda de 1.083 euros per tenir un fill o una persona amb discapacitat a càrrec sempre i quan la parella també treballi en una activitat que està oberta i no hi hagi familiars pròxims que se'n puguin fer càrrec. També ha recordat que aquells que cobrin el salari mínim i siguin objecte d'una suspensió temporal del contracte laboral tindran garantit el 100% del sou i que el descens serà progressiu "preservant" el salaris més baixos.



Pel que a a les empreses, Jover ha manifestat que, a banda dels descomptes en el lloguer dels locals de què gaudeixen arran del primer paquet de mesures, caldrà afegir que podran tenir unes rebaixes esglaonades un cop reprenguin l'activitat. Així, aquells que han estat tancats podran gaudir del 100% del descompte el primer mes o fracció; el 50% el segon i hauran de pagar ja l'import íntegre el tercer. Pel que fa a les que han estat de guàrdia, pagaran el 80% el primer mes i el 40% el segon. A l'últim, les que hagin estat obertes tindran un descompte del 50% el primer mes i el 25% el segon.



També ha manifestat que es treballa encara en el protocol per a la represa d'algunes activitats econòmiques en els pròxims dies. A més, ha manifestat, a preguntes dels periodistes, que l'executiu elabora un reglament per flexibilitzar l'accés a les ajudes a l'habitatge i ha afegit que en la revisió que s'està fent del pressupost es preveu dotar el ministeri d'Afers Socials dels recursos necesaris per ajudar les persones que puguin tenir necessitats. En aquest sentit, ha recordat que ja hi ha ajudes que es poden activar en casos de necessitat urgent i ha recordat que també es treballa per fer més accessible la prestació per desocupació.



El ministre portaveu ha manifestat, a més, que l'executiu ha decidit que els permisos de la ITV no caduquin fins a dos mesos després de la represa de l'activitat i que, per tant, encara que les persones els tinguin caducats no puguin ser sancionats i també ha explicat que el ministeri de Cultura ha fet una crida perquè les persones que tinguessin entrades d'esdeveniments culturals no demanin el retorn de l'import encara que no vagin a l'espectacle si aquest es manté, per donar suport, d'aquesta manera, al teixit cultural.