El PIB real de l'any 2023 va créixer un 1,4%

Andorra la VellaEl PIB real de l’any 2023 se situa en 2.858,9 milions d’euros, el que suposa un augment del +1,4% en relació a l’any 2022 degut, a la variació positiva de quasi bé tots els sectors productius del Principat. Destaca el sector construcció, amb un augment del +6,0%, seguit del sector serveis amb un +2,0%. El sector agricultura també experimenta una variació positiva, mentre que la industria experimenta una variació negativa. Pel que fa als components del sector serveis, el subsector del Comerç, Hosteleria, Transport, Informació i Comunicacions creix el +1,3%, el subsector Financer, Immobiliari i les Activitats Professionals i Tècniques enregistra una variació del +2,4%, i el subsector de les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals augmenta el +2,0%.

D’altra banda, el PIB nominal per a l’any 2023 creix el +7,4% respecte l’any anterior, situant-se en 3.447,5 milions d’euros.

A partir de les dues magnituds anteriors, el PIB nominal per càpita se situa en 40.511 euros a l’any 2023, amb un augment del +3,0% respecte l’any 2022 atès el creixement estimat de la població del +4,3%. Per la seva banda, el PIB real per càpita de l’any 2023 disminueix el -2,7% respecte l’any 2022, situant-se en els 33.594 euros.