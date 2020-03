Les pimes sense activitat temen que no podran aguantar més dos mesos sense ingressos

L’allargament de les mesures per combatre la pandèmia de la Covid-19 podria posar en perill la viabilitat de petites i mitjanes empreses que no tenen una fortalesa suficient per fer front a més de dos mesos sense ingressos. Així ho han posat de manifest diversos empresaris consultats per l'ARA Andorra. Tots ells es mostren favorables a les mesures acordades per l’executiu i coincideixen a dir, no obstant, que el que cal fer primer és aturar els contagis i vetllar per la salut dels ciutadans.

Preguntats per aquest mitjà, expliquen que “sense ingressos la majoria de petites empreses podem aguantar un parell de mesos, potser tres o quatre en el millor dels casos, però fer front a les obligacions salarials només ho podrem fer un temps limitat” tot i els crèdits tous, que més tard o d’hora hauran de retornar. El fet de no haver de pagar el lloguer dels establiments comercials si han hagut d’estar tancats i la possibilitat d’acollir-se a línies de refinançament a interès zero, entre altres, “són solucions benvingudes però penso que faran curt si això s’allarga més del previst”, explica un empresari del sector tèxtil. “A final de mes haurem de fer front a totes les nòmines tot i no haver fet ni un euro de calaix. Els que no tinguin pulmó financer ho podran resistir algun temps, però altres hauran d’abaixar la persiana per sempre”, afegeix el propietari d’un restaurant d’Andorra la Vella.

Davant d’aquest escenari incert per a molts empresaris, especialment els que viuen dels ingressos del dia a dia per fer front a les obligacions salarials i del negoci en general, demanen que l’executiu estudiï mesures complementàries a les acordades aquesta setmana, com podria ser la possibilitat de permetre expedients de regulació temporal d’ocupació. Consideren que seria una solució raonable per garantir el màxim de llocs de treball durant i després de la crisi, “una inversió en matèria laboral per quan tot torni a normalitzar-se”. Conclouen que “és preferible que una part dels treballadors es quedi sense feina de manera temporal, els mesos que pugui durar la crisi, que no pas per sempre” i demanen que el Govern valori mesures per ajudar a aquells empleats que durant uns mesos puguin quedar a l’atur.