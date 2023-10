El pis que es llogava per 15.000 euros al mes es rebaixa a 12.000 per manca d'interessats

Andorra la VellaEl pis de lloguer més car d’Andorra, segons els portals web, es va fer 'famós' a la primavera, L'habitatge es troba a la capital i el seu cost mensual era de 15.000 euros. Es tracta d’un àtic de 460 metres quadrats construïts en una sola planta amb uns 20 metres quadrats de terrassa. És una quarta planta amb ascensor. En tot aquest disposa de cinc habitacions, mentre que la part fonamental la formen dos grans salons. Hi ha vuit places d’aparcament disponibles i un traster. Per entrar a viure en aquest pis, que és de segona mà, cal abonar dos mesos de fiança, el mes en curs i un que s’emporta la immobiliària. En total, 60.000 euros.

Mig any després que el pis es fes famós per ser el més car del Principat, l'habitatge continua sense haver-se arrendat. Aquesta situació ha fet que el preu hagi baixat un 20%. Els tres mil euros de reducció han deixat el preu final en 12.000 euros. Ara, per entrar a viure 'només' calen 48.000 euros.

A l'anunci d'aquest habitatge es va fer viral per mostrar el nivell al qual havien arribat els lloguers a Andorra, però en realitat no és un dels més cars, ni de lluny, si es té en compte el cost per metre quadrat. Es tracta de 26 euros per metre quadrats, però en té 460, quan hi ha zones d'Andorra on s'està demanant literalment el doble.