Els pisos de lloguer assequible no adjudicats a Encamp, per als temporers

EncampEl comú d'Encamp ha aprovat en sessió de consell de comú la cessió de 14 pisos de l'edifici de la Solana del Pas de la Casa per a treballadors temporers en el sector de la neu. Aquests pisos, que en total eren 15, es van posar a disposició del Govern a través d'un conveni per facilitar l'accés a l'habitatge a preus assequibles. L'acord fixava que aquells que no s'adjudiquessin abans de l'1 de novembre retornaven al comú d'Encamp "per ajudar amb una altra de les problemàtiques com és els temporers", ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas. D'aquests habitatges només se n'ha pogut beneficiar una família, per aquest motiu la resta de pisos aniran destinats als treballadors de pistes d'esquí. L'empresa adjudicatària de les unitats immobiliàries pagarà al comú un import de 51.300 euros i l'empresa "no pot repercutir en els treballadors el preu del lloguer més enllà del 2,5% estipulat en les bases", ha detallat Mas.