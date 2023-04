El primer 'Poker Tournament Gran Casino' obre camí al país als circuits internacionals de pòquer

Andorra la VellaEl primer 'Poker Tournament Gran Casino d'Andorra' que se celebrarà entre aquest divendres 28 i diumenge 30 d'abril no només serà el primer torneig de pòquer oficial que acollirà el país, sinó que, tal com avançava aquest dimecres el pòquer mànager del Grup Orenes, Gerard Serra -l'organitzador de l'esdeveniment- també significarà una fita molt més important: el primer pas d'un projecte que, si es materialitza, posarà la mirada més enllà de la frontera.

Tal com avançava Serra -qui acumula una destacable experiència en el sector del pòquer, ja que gestiona diversos centres dins del Grupo Orenes com ara el Gran Casino Murcia o el Gran Casino Gran Canaria- Andorra disposa de tots els alicients necessaris per arribar a formar part dels grans tornejos internacionals de pòquer: el Gran Casino com a centre d'oci i una gran oferta turística complementària. "Els jugadors professionals de pòquer no busquen només viatjar per tancar-se a dins d'una sala sinó que també els interessa conèixer què els ofereix la zona" assegurava Serra mentre puntualitzava que molts d'ells sovint venen acompanyats de les seves famílies. "Penso que Andorra és una destinació interessant per aquest prototip de jugadors" afegia.

En aquest sentit, Serra es mostrava convençut pel fet que aquest primer torneig tindrà continuïtat assegurada. "Quan encara s'estava construint el casino ja vaig rebre trucades d'organitzadors externs que tenen trajectòries europees importants" revelava tot puntualitzant que aconseguir que el Principat entri a formar part d'aquest circuit també suposarà "un important impacte econòmic per la ciutat", ja que el fet de rebre aquest prototip de visitants sempre comporta haver de reservar hotels o allotjaments. "Es tracta d'una primera presa de contacte per donar a conèixer Andorra als jugadors. A partir d'aquí, la intenció és començar a programar tornejos setmanals o mensuals, sempre vigilant que no coincideixin amb altres competicions internacionals" detallava el pòquer mànager mentre assegurava que diversos professionals reconeguts dins el món del pòquer ja han confirmat la seva assistència a la convocatòria.

Pel que fa al torneig d'aquest divendres, la inscripció tindrà un preu de 200 euros i hi podrà participar tothom que pugui accedir al casino, és a dir, totes aquelles persones majors de divuit anys que hi estiguin interessades. En aquest sentit, Serra ha apuntat que un dels atractius d'aquest esdeveniment que és el fet que coincidiran jugadors professionals i jugadors 'recreacionals'. "Els jugadors no professionals es podran asseure davant de figures conegudes i, segurament, aquesta unió es transmetrà fora la taula de joc quan vagin a sopar o a prendre alguna cosa. I, penso que això, és el punt bonic de l'experiència" ha celebrat.