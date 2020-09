El pont de la diada catalana deixa un 90% d'ocupació

La Unió Hotelera d'Andorra ( UHA) ha informat aquest dimarts que l'ocupació hotelera del pont de la diada nacional de Catalunya ha arribat fins al 90%, tenint en compte que continuen oberts el 80 per cent dels establiments. Si ens fixem amb el conjunt de la darrera setmana, l'ocupació baixa fins al 60%, amb la Massana (66%) com la parròquia amb més ocupació i Sant Julià de Lòria la que menys (37%).

La patronal hotelera recorda que el turista de grups no vindrà aquesta tardor i que, per tant, entre setmana les ocupacions a partir d'ara es preveuen força minses per aquest motiu. Per nacionalitats, la majoria dels visitants van ser espanyols (82%) i francesos, amb un 14%.