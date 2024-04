Possibles accions de protesta del sector de l'allotjament turístic per l'aturada i reducció de llicències

Andorra la VellaGovern es pot trobar amb queixes i protestes provinents de bàndols que rarament estan alineats. En aquest cas, la queixa està basada en el mateix tema: l'habitatge. Els propietaris d'apartaments turístics estan en "peu de guerra" contra l'executiu després que hagi anunciat que en tres anys retirarà les llicències dels apartaments turístics que estiguin situats en edificis que tinguin menys del 30% de pisos destinats a ús turístics. Això significa que afectarà un terç de les unitats. Uns 650 apartaments. I per al sector això és la ruïna. Primer perquè la gent que ha invertit per adaptar aquests apartaments al que exigia Govern fins ara no ho podrà amortitzar i perquè ningú voldrà ja jugar-se-la en aquest sector on les mesures de l'executiu sembla que l'eliminaran.

Els propietaris d'apartaments turístics parlen de manifestar-se o de tallar carreteres. En la línia que van fer els defensors d'un canvi global en les polítiques d'habitatge i que van aconseguir el seu objectiu després d'una concentració de més de dues mil persones. Aquella manifestació és el punt de partida d'una nova política que ha acabat amb decisions com la de deixar en mínims el sector d'apartaments turístics.

Les amenaces de mobilitzacions coincideixen amb les que els sindicats i les plataformes en defensa de l'habitatge ja han anunciat per al maig. En aquest cas, les mesures es consideren insuficients i volen noves mesures com, per exemple, controls eficients perquè els propietaris no puguin fer fora inquilins amb la 'trampa del fill'. Amb aquest sistema se simula que s'ha de fer fora l'inquilí perquè es necessita l'habitatge per ús prop o d'un familiar, però en realitat es recupera per llogar-lo molt més car. I també es protestarà contra els desnonaments com el dels dos avis de Callaueta.