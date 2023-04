La precarietat laboral a Argentina esquitxa als temporers que venen a Andorra

Andorra la VellaEn el cas dels temporers que hagin treballat durant menys de tres temporades a Andorra, s'ha d'acreditar un mínim d'anys d'experiència laboral, depenent del nombre de temporades treballades. Segons ha informat RTVA, prop d'un miler de temporers podrien haver marxat cap al país d'origen i, en alguns casos, perquè no poden acreditar l'experiència laboral que es requereix, tot i que la tenen.

Apunten que la situació econòmica d'Argentina, un dels principals països d'origen dels temporers que cerquen feina a Andorra, provoca un augment del nombre de treballadors sense contracte. Això no només representa una pèrdua de drets pel treballador al país d'origen, sinó que també obstaculitza el procés d'establir-se al Principat com a temporer, perquè no hi ha cap document que certifiqui l'experiència del treballador i, per tant, no pot complir el requisit de l'acreditació d'experiència.