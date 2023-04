Preocupació dels hotelers per tenir cobertes les plantilles dels propers mesos

Andorra la VellaEl sector hoteler reclama canvis al Govern per poder fidelitzar els empleats de cara a tenir les plantilles cobertes per l'estiu, segons ha informat RTVA. Fan una valoració positiva de les mesures de flexibilització dels requisits que es demanen als temporers per accedir a la quota general, és a dir, que els temporers amb dues temporades treballades al país podran quedar-se, però els problemes d'acreditació d'experiència laboral provocats per les irregularitats als contractes del país d'origen obstaculitza el procés. Concretament, demanen que els treballadors que han treballat durant una temporada puguin accedir a la quota general. Des de l'hostaleria existeix una preocupació important a l'hora de poder comptar amb les plantilles cobertes de cara als següents mesos.