La pressió fiscal per al 2022 puja dos punts i se situa en el 26,9%

Andorra la VellaLa pressió fiscal per al 2022 se situa en el 26,9%, amb un increment de 2,2 punts respecte a l'any anterior (24,7%). Així es desprèn de la nota publicada pel departament d'Estadística del Govern, en la qual s'informa que el percentatge s'extreu a partir del principi de meritació, que determina que la imputació d'ingressos i despeses a un període concret s'ha de fer d'acord amb el moment que realment es fan les operacions que els originen, amb independència de quan es cobrin o es paguin.

D'aquesta manera, assenyalen que els impostos sobre la producció i les importacions incrementen un 35,5% respecte al 2021, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni augmenten un 22,7% i les cotitzacions socials pugen un 12,9% respecte a l'any anterior. El conjunt dels impostos experimenta l'any 2022 un augment del 23,5% alhora que el PIB incrementa un 13,4%.

L'aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua essent a càrrec principalment de la imposició indirecta mantenint-se amb el 40,5% el que representa 3,6 punts més que l'exercici anterior. Per contra, l'aportació de la imposició directa a la pressió fiscal és del 23,1%, una dècima percentual per sota respecte l'any anterior. Les cotitzacions socials aporten el 36,5%, el que suposa 3,4 punts menys que l'any anterior.