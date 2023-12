El preu mitjà del lloguer a l'Alt Urgell ascendeix als 550 euros

Andorra la VellaL'efecte 'Andorra' amb l'arribada de gent provinent del Principat que viol viure a l'Alt Urgell pel preu dels lloguers a Andorra ha fet disparar el cost a la comarca catalana. El preu mitjà del lloguer d'un pis a l'Alt Urgell s'ha situat en 546,27 euros al mes a la part final d'aquest any 2023, segons dades basades en les fiances de lloguer dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl). Aquesta xifra, corresponent al tercer trimestre de l'any, representa un increment de més de dos dígits, del 12,2%, respecte del preu que hi havia un any enrere, al tercer trimestre de 2022.

Aquesta tendència a l'alça de l'Alt Urgell, influïda en part per la pressió del mercat andorrà però també pel mateix augment de població de la comarca i l'escassa oferta de pisos, coincideix amb la que hi ha hagut a bona part de l'Alt Pirineu i Aran, d'acord amb l'estudi que ha presentat aquest divendres l'ACN, amb dades de tot Catalunya. Quatre de les sis comarques de la regió pirinenca figuren entre les que han registrat un augment més notable, si bé els seus preus es mantenen clarament per sota dels de l'àrea metropolitana de Barcelona, on el Barcelonès fins i tot arriba als 1.100 euros al mes de mitjana, un 8,9% més que un any enrere.