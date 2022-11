El preu del pèl·let augmenta un 300%

Andorra la VellaEl pèl·let i la llenya han experimentat un encariment de preu al llarg del darrer any a causa de la manca de subministrament, l'escassetat i l'increment del cost del transport. Segons informa Andorra Televisió, els materials s'han vist incrementats en un 300%, en el cas dels pèl·lets, i en un 30% per la llenya, un fet que provocarà un augment de la inversió per a les famílies i empreses que aposten per aquestes fonts d'energia sostenibles.

L'encariment d'aquests productes provoca que ja no resulti econòmic canviar les instal·lacions de calefacció a les llars, tot i que el preu de la llenya encara és competitiu i des del sector preveuen que es mantingui més estable durant l'hivern.