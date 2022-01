Els preus continuaran pujant durant el primer semestre del 2022

Andorra la VellaDesprés que l'IPC del 2021 hagi quedat fixat en el 3,3%, una xifra per sobre de les previsions que es marcava el Govern (+1,4%), el ministre portaveu, Eric Jover, ha confirmat aquest dimecres que, malgrat la dificultat de preveure els comportaments de la inflació, es preveu un augment sostingut dels preus al llarg del primer semestre del 2022, tot i que "durant el segon semestre semblaria que les pressions inflacionistes baixarien".

"tindrà un impacte" i una "repercussió directa" soÉs evident, per tant, que aquest tancament del 2021bre les depeses del Govern en diferents àmbits com poden ser els salaris dels treballadors públics com els contractes "que estan indexats a l'IPC". Tot i això, l'executiu assegura que "és assumible amb la flexibilitat dels comptes de l'Estat".

Jover ha detallat que el 3,3% de l'IPC del 2021 ve marcat, principalment, pels sectors del transport, que ha patit un increment del 8,3%, del vestit i el calçat (+5,6%) i de la restauració (+3,3%). També ho ha volgut comparar amb els països veïns fent referència a les dades avançades, que mostren com França situa l'IPC en el +2,8% i Espanya en el +6,7%. La política d'estabilització dels preus de l'electricitat ha estat l'element clau, segons Jover, per no haver tancat l'any amb una xifra similar a la de l'Estat espanyol.

Lligat a l'IPC, el ministre portaveu ha anunciat que el salari mínim seguirà la mateixa tendència a l'alça i, per tant, a partir d'aquest mes de gener s'incrementarà també en un 3,3%, arribant fins als 1.157,87 euros aquest any. A més, el projecte de llei de pressupost que actualment es troba a tràmit parlamentari també preveu un increment del mateix percentatge en el salari dels treballadors públics.