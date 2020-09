Els preus es mantenen a l'agost respecte al juliol

L'Índex de Preus de Consum ( IPC) de l'agost es manté congelat respecte a la xifra registrada el mes anterior. Segons informa aquest dimarts el departament d'Estadística, la variació mensual ha estat del 0,0% si es compara amb la del juliol del 2020.

Cal dir que l'IPC és un balanç general, fruit de la suma dels preus de diferents categories com la roba i el calçat, l'alimentació o el lleure. El fet que no hagi variat a l'agost, no significa que alguns productes no s'hagin encarit. En aquest sentit, i a mode d'exemple, el principal grup que destaca per la seva repercussió negativa és el del vestit i el calçat, amb una variació mensual del -1,6% a causa de les rebaixes (tot i l’entrada de la nova col·lecció d’estiu al mes d’agost). Els principal grup que destaca per la seva repercussió positiva és el de l'hosteleria i la restauració, amb una variació mensual positiva del 0,8%.

Si es fa la comparativa de l'IPC de l'agost del 2020 amb les dades de l'any passat, la variació anual és positiva, del 0,4%. Detalladament, el principal grup de l’IPC que provoca un augment de la variació anual del mes d’agost de tres dècimes respecte a l'enregistrada al mes de juliol és la categoria de vestit i calçat. Aquest grup ha augment un 11,5%, ja que, tot i que els productes estan de rebaixes, no són tan significatives perquè entren productes de nova col·lecció no rebaixats. L'efecte moderador l'aporta la categoria d'esbarjo, cultura i espectacles, que ha registrat una rebaixa del 3,7%.