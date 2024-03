Previsió d'ocupacions al tomb del 90% al Pirineu per Setmana Santa

Andorra la VellaEl Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació al voltant del 90% a les zones turístiques de la demarcació, especialment al Pirineu. Les nevades de fa poc més d'una setmana han reactivat la temporada d'esquí i les estacions encaren el final de campanya amb bons gruixos i el volum de pistes més ampli des que va començar al desembre. En paral·lel, acaba de començar la temporada d'esports d'aventura amb l'oferta de descensos en ràfting als rius així com altres disciplines. La meteorologia jugarà un paper clau per acabar de veure si s'arriba a la plena ocupació en determinats establiments, però hi ha bones expectatives per part del sector.

Segons Radio Seu, el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha destacat l'optimisme del sector i del mateix Patronat, i ha posat en valor que es pot combinar el final de temporada d'esquí al Pirineu amb els esports d'aventura, com el ràfting pels rius o el senderisme i la pràctica de la bicicleta, entre altres modalitats. Segons ha indicat Serrano, el fet que la Setmana Santa d'enguany s'escaigui aviat en el calendari afavoreix les destinacions de muntanya i d'interior.

La major ocupació està prevista des de Dijous Sant fins al Dilluns de Pasqua, i en un percentatge inferior durant el període que va del dissabte 23 de març fins al dimecres 27.

Per sectors, es preveu gairebé el ple als allotjaments de turisme rural. En el cas dels establiments d'hoteleria situats en zones turístiques tindran una ocupació que oscil·larà entre el 90% i la plena ocupació els dies festius. Pel que fa als càmpings, els dies festius s'arribaria al 100% de les places ocupades. La resta de la setmana se situaria entre el 60 i el 40%, en funció de la climatologia.

Oferta d'allotjament

L'oferta d'allotjament serà d'unes 77.000 places, distribuïdes entre les 54.000 unitats de turisme reglat entre hotels, càmpings, cases de pagès, albergs i refugis, a les quals s'han de sumar altres 23.000 places d'apartaments d'ús turístic – huts. També per aquestes dates es preveu que la major part de les segones residències de la demarcació, però principalment les del Pirineu, tinguin un bon nivell d'ocupació.

Temporada d'esquí fins al 14 d'abril

Les estacions de FGC i Baqueira Beret han anunciat que allargaran la temporada d'esquí fins al 7 d'abril si les condicions de neu ho permeten i Boí Taüll té previst reobrir també el cap de setmana del 13 i 14 d'abril. Les altres estacions de FGC que no estan a la demarcació de Lleida, La Molina i Vallter, també tindran operatius els dominis esquiables fins al 7 d'abril, mentre que Vall de Núria ho farà fins al 31 de març, però quedarà oberta per a usos turístics. Des de l'inici de la temporada, Baqueira Beret havia previst el tancament per al 7 d'abril, mentre que les dues estacions del Pallars Sobirà i la de l'Alta Ribagorça gestionades per FGC han decidit allargar la temporada gràcies als bons gruixos de neu que tenen després de les nevades.

Amb gairebé el 80% de les pistes en funcionament i amb gruixos de neu de fins a 2040 centímetres a les cotes altes, Boí Taüll és l'estació del grup de la Generalitat més afavorida. A Espot i Port Ainé també hi ha prop del 100% de domini obert i amb 160 centímetres. La Molina té gruixos de fins a 70 centímetres a les cotes altes, Vallter fins a 60 centímetres i Vall de Núria uns 70.

Per la seva banda, l'estació de Port del Comte, al Solsonès, té previst tancar la campanya Dilluns de Pasqua, sempre que les condicions climàtiques li permetin mantenir les instal·lacions i la neu en bones condicions. La mixta de Tavascan preveu cloure la temporada el dia 30 i les estacions nòrdiques, perjudicades per la falta de neu, només obriran per a usos turístics, ja que les altes temperatures dels darrers dies no han permès aguantar la neu.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que durant la Setmana Santa les estacions del Pirineu puguin vendre més de 100.000 forfets, una xifra que es podria incrementar si el temps acompanya. La Setmana Santa de l'any passat se'n van vendre uns 60.000.