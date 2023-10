Previsió de dèficit de 32 milions pel 2024

Andorra la VellaEl 70% del pressupost del 2024 es destinarà a inversions en habitatge, salut, educació, transport públic, ajuts i infraestructures El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha presentat aquest dimarts el Projecte de llei del Pressupost per a l'exercici 2024, que té com a objectiu afrontar els reptes actuals del país i continuar invertint en el creixement d'aquest. Lladós ha destacat que el 70% del pressupost es destina a reforçar els pilars de l'estat del benestar, amb inversions directes en habitatge, salut, educació, ajuts a la ciutadania i en les infraestructures necessàries per al desenvolupament d'Andorra. Aquestes inversions es duran a terme, però, preservant la resiliència financera de l'Estat, ha remarcat Lladós durant la roda de premsa de presentació.

Entrant al detall, el text preveu uns ingressos de 585.885.427 euros i unes despeses totals de 618.567.207 euros, que inclouen les inversions i les diferents tipologies de despeses estatals. Com a resultat, el dèficit projectat és de 32.681.780 euros. El titular de Finances ha matisat que "l'evolució positiva de l'execució pressupostària dels darrers anys porta a pensar que el dèficit final podria ser menor".