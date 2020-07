Les previsions de l'UHA situen en un 55% l'ocupació hotelera del cap de setmana

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) preveu una ocupació del 54,57% per a aquest cap de setmana. Per dies, l’entitat representant del sector hoteler considera que aquest divendres es pot arribar a un 48,26% d’ocupació, mentre que la nit d'aquest dissabte, més de la meitat d’establiments estarien amb clients, estimant un 60,87% d’ocupació.



Per parròquies, la més plena seria la Massana amb un 73,68%, seguida d’Encamp amb un 66,93% i Andorra la Vella amb un 64,93%. La que menys turistes acolliria seria Sant Julià de Lòria amb una previsió del 5% d’ocupació.



Val a dir que l’UHA tenia una previsió aproximada del 47,57% en el cas del cap de setmana passat i finalment es va produir una ocupació del 52,22%, una variació positiva que demostraria la tendència a l’alça del nombre de pernoctacions registrades per a aquest estiu. De confirmar-se la previsió per al 10 i 11 de juliol, els hotels andorrans tindrien una ocupació de més del 50% des que va obrir la majoria d’establiments del país.