Prohibició de les promocions immobiliàries estrangeres no vinculades al mercat de lloguer

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha format part dels ministres que, juntament amb el cap de Govern, amb presentat les noves lleis de sostenibilitat econòmica del país.

Pel que fa a la inversió estrangera immobiliària, Marsol ha explicat les noves condicions tant per nacionals com per a estrangers a l'hora d'acudir al mercat.

Les persones físiques o jurídiques amb més de dos anys de residència no tindran cap restricció per adquirir béns immobles, mentre que en cas de no portar aquest temps, el màxim serà de dos béns. El primer estarà gravat amb un 3% de l'impost vigent en aquest respecte, i el segon en un 5%.

També es prohibeixen les promocions immobiliàries estrangeres, sempre que no estiguin destinades al mercat de lloguer. Es passarà a considerar que aquests projectes són d'interès comú i no només individual, de forma que es pugui assolir l'objectiu d'incrementar massivament el parc d'habitatge disponible per al lloguer.