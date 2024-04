El projecte de llei de Govern proposa que els residents paguin un 5% més en la taxa de plusvàlua

Andorra la VellaGovern ha inclòs dins del paquet de mesures de l'habitatge presentades ahir un augment del tipus de gravamen sobre la plusvàlua immobiliària. L'impost es cobra en les transaccions de béns immobles efectuades tant per residents com per no residents, en funció del guany i del temps transcorregut des de l’adquisició del bé.

Per a un resident, comprar un immoble i vendre'l abans que passin dos anys comporta actualment una taxa del 15% del benefici que s'obtingui. Amb el nou projecte de llei s'eleva fins al 20%. També ara es paga el 10% si es ven abans de cinc anys i quedarà en el 15%. S'incrementen tots els percentatges fins als deu anys. Si es ven un immoble una dècada després d'haver-lo comprat s'entén que no és una operació especulativa i no està gravada.

Graella de l'impost de plusvàlues per als residents segons anys entre la compra i la venda de l'habitatge:

Els residents que portin més de cinc anys a Andorra no pagaran l'impost de compra d'immobles (Impost de Transmissions Patrimonials -ITP-) si el bé que adquireixen és inferior a 500.000 euros. Actualment el límit són 360.000. L'augment s'ha fet perquè l'increment del cost dels pisos a Andorra fa que la mitjana de cost d'un pis de 100 metres quadrats hagi arribat als 430.000 euros.