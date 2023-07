Prop de 20.000 descàrregues de l'aplicació MOU_T_B durant el 2022

Andorra la VellaL'aplicació MOU_T_B, una eina que contribueix a impulsar un model de mobilitat sostenible i a la progressiva descarbonització del transport, ha registrat fins a 19.796 descàrregues durant el 2022. Al llarg de l'any passat, tal com es desprèn de la memòria feta pública per FEDA aquesta setmana, l'aplicatiu ha incorporat noves funcionalitats com ara informació dels horaris dels autobusos en temps real; la ubicació i disponibilitat dels aparcaments públics d'Andorra la Vella o la possibilitat de fer el pagament dels tiquets en els aparcaments públics de Canillo. Tanmateix, les darreres actualitzacions han permès expandir les capacitats d'una aplicació que busca el foment del transport públic i la mobilitat sostenible.

L'app va ser creada per FEDA Solucions amb la vocació que en un futur pugui incloure la informació de tots els aparcaments públics i totes les línies d'autobús, incloent-hi les comunals. Des de FEDA s'assenyala que la gratuïtat del transport públic ha estat un dels elements clau en l'increment de les descàrregues de l'aplicació. Aquesta eina "ha fet més fàcil la gestió dels abonaments digitals, gestió que FEDA Solucions porta a terme com a soci tecnològic", afirmen.

Així mateix, cal destacar que aquest abonament gratuït per al transport públic, un mecanisme impulsat pel Govern durant el 2022 i que ja ha confirmat que s'allargarà fins al 2027, també es pot descarregar des de l'aplicació MOU_T_B. Concretament, l'abonament, que inclou viatges il·limitats per tot el país, s'adreça als residents d'entre 3 i 64 anys que no disposin ja d'un altre abonament subvencionat. Aquest avantatge permet als usuaris poder prescindir de la targeta física i poder fer totes les gestions amb una sola eina.

D'altra banda, de la memòria del 2022 feta pública per FEDA també es desprèn que els carregadors de vehicles elèctrics a la via pública s'han incrementat fins als 32 mentre que els carregadors privats han arribat fins als 178. Això representa que durant el 2022 s'han incorporat a la xarxa un total de 37 carregadors, tres a la via pública i 34 a la xarxa privada. Tot plegat suposa que s'hagin subministrat fins a 200.603 kWh mitjançant els carregadors públics.