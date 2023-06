El propietari d'un dels edificis que pretén Govern per habitatge assequible es fa enrere

Andorra la VellaConxitaMarsol, la nova ministra de Presidència, Economia i Habitatge, ha informat que Govern no podrà comprar un dels edificis en desús que pretén l'administració per a fer habitatge a preu assequible. El motiu, tal com recull RTVA, és que després d'un període d'espera per la concessió d'un nou crèdit pressupostari per fer front a la seva adquisició, aquest propietari ha fet un pas enrere i ha canviat la seva posició.

L'administració pretén posar al mercat durant els pròxims anys fins a 200 pisos de lloguer a preu assequible, un objectiu que es manté malgrat aquesta negativa del propietari d'un dels edificis que entraven als plans.

Marsol ha avançat que aquest any esperen començar a treballar en un bloc a Sant Julià i un altre a la capital, ja que assegura són els que menys treballs de rehabilitació requereixen i, per tant, els que més ràpid poden situar-se al mercat. Pel que fa als de Borda Nova, informa que el pròxim mes ja terminarà l'excavació i durant l'estiu començarà la construcció de l'edifici, amb dues plantes de garatges.