El propietari de l'hotel que acull els residents del Cedre cedirà la instal·lació de manera indefinida

Els hotels del Principat no han dubtat a posar-se a disposició del Govern en el cas que l’hospital Nostra Senyora de Meritxell es quedi petit per acollir un elevat nombre de casos de la Covid-19. El primer establiment en fer-ho efectiu ha estat l’hotel escaldenc Golden Tulip, que forma part del grup Daguisa, i acull la quarantena de persones provinents del centre sociosanitari el Cedre que es troben en bon estat de salut i -en principi- no haurien tingut contacte amb els contagiats per coronavirus.

El seu CEO, Jordi Daban, que també és vicepresident de turisme de la Cambra de Comerç, ha explicat a l’ARA Andorra que “de manera indefinida” han cedit les seves instal·lacions a l’executiu perquè pugui gestionar de la millor manera aquesta crisi sanitària. Segons Daban, dins l’hotel estan treballant infermeres del SAAS i personal de la Creu Roja, així com “ personal propi que fa tasques de manteniment de l’hotel”, però no ha donat més detalls perquè “el protocol d’actuació depèn del Govern i nosaltres no podem dir com s’està procedint”.

El vicepresident de turisme de la Cambra de Comerç també ha assegurat que “la població és conscient que a l’hotel només hi ha personal que no ha mostrat símptomes de la malaltia i aquest fet no repercutirà en absolut a la percepció que pugui tenir la futura clientela”; ans al contrari, el grup hoteler s’ha mostrat orgullós d’haver pogut ajudar l’executiu i asseguren que “quan passi tot ja es parlarà de les despeses que puguin arribar a cobrir”.

Solidaritat hotelera

El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carlos Ramos, ha confirmat que fins aquest divendres al matí, “tres dels 80 establiments associats han contactat amb nosaltres per oferir les seves habitacions en el cas que les necessitin per ubicar pacients de l’hospital, i creiem que la xifra anirà augmentant”. En el cas de l’UHA, s’està llençant la consulta a tots els hotels que hi formen part per tenir presents als que estarien disposats a participar en la tercera fase del pla de contigència del SAAS, en el cas que l’hospital no tingués suficients llits per a tants contagiats de coronavirus.