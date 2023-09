Queda suspesa la inversió estrangera en immobles de forma temporal

Andorra la VellaEl cap de Govern Xavier Espot ha anunciat juntament amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, la "suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles". Una mesura sorpresa de l'executiu, i que suposa el tret de sortida per a la nova llei d'inversió estrangera que elaboraran els Demòcrates durant les setmanes vinents.

Aquesta suspensió respon a la possibilitat que l'anunci de la nova llei d'inversió estrangera, que estarà basada a limitar aquestes compres, però en cap cas prohibir-les, pugui provocar un efecte crida que pugi encara més els preus. Des de Govern estimen en tres mesos el període màxim necessari per a tirar endavant la llei definitiva, temps que durarà la suspensió transitòria.

El cap de Govern ha explicat, com s'exposa a aquesta captura d'una de les diapositives que ha fet servir, que gravar les inversions estrangeres en el sector immobiliari i la compra d'habitatges per part de no residents és un dels seus principals compromisos electorals. Ha fet veure que, enfront de la postura d'altres partits que clamen per prohibir pràcticament tota la inversió estrangera en el sector, el seu partit aposta per una via "de centre", que permeti destensar la situació del mercat desincentivant la inversió, però en cap cas a través de prohibicions com ha expressat en diverses ocasions. D'aquesta manera, l'entrada en vigor aquesta setmana de la suspensió, farà girar el rellotge d'arena de la nova llei d'inversió estrangera en habitatge, que requerirà d'una ràpida i àgil aprovació per a evitar que aquesta situació es pugui allargar més del previst.

Les dues principals mesures de la futura llei, ja molt avançada segons Marsol, es basaran principalment a gravar la compra d'habitatge per part de no residents, amb una taxa que anirà destinada a promocions d'habitatge a preu assequible. També es parla de castigar amb gravàmens més elevats la plusvàlua obtinguda durant els primers deu anys de tinença d'un immoble, el que servirà per desincentivar les compravendes amb finalitats especulatives.