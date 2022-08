Les quotes hipotecàries d'Andorra pendents d'una nova pujada de tipus del BCE

Andorra la VellaEl Banc Central Europeu ha deixat entendre que aplicarà al setembre un nou augment dels tipus d’interès per lluitar contra la inflació. La pujada de mig punt que el BCE va escometre al juliol no ha millorat la perspectiva inflacionària, d’acord amb les paraules d’Isabel Schnabel, que pertany al consell executiu de l’organisme, en una entrevista realitzada per Reuters. El mes de juliol, un total de 16 països dels 27 que formen la UE van registrar pujades de preus de més del 10%, incloent-hi 10 dels 19 membres de la zona euro.En el conjunt de la Unió Europea (UE), la taxa d’inflació interanual del setè mes de l’any va aconseguir un nou màxim històric del 9,8%, dues dècimes per sobre del juny. Al juliol de 2021, la pujada dels preus entre els Vint-i-set va ser del 2,5% interanual.

Els elevats preus no s’esvairan a curt termini, i fins i tot es podrien accelerar més, d’acord amb Schnabel. “Diversos indicadors apunten cap a un elevat risc d’inflació de les economies”, prossegueix. Assegura que al setembre es prendran les decisions necessàries segons les dades que arribin.

L’increment dels tipus d’interès comportarà un augment en el preu de les hipoteques. La tendència inflacionista està fent que, a mesura que es van complint les revisions, s’estiguin augmentant les quotes. Les hipoteques variables d’Andorra estan indexades directament amb l’evolució de l’euro i per tant les decisions del BCE tenen el mateix impacte a Andorra que en els països comunitaris.