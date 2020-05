La realitat virtual, la plataforma que salvaria les immobiliàries

Comprem roba, mobles, cosmètics i menjar a través d’Internet, però qui s’atreviria a quedar-se un pis que no ha trepitjat mai? Les restriccions de la mobilitat fan ara mateix impossible que les immobiliàries puguin atendre les visites a immobles de possibles clients interessats a llogar o comprar un pis, així que el sector ha hagut d’adoptar noves fórmules per seguir endavant amb el negoci. “El darrer decret d’obertura d’algunes activitats comercials, del passat 30 d’abril, no ha modificat la nostra situació, així que només podem actuar de mediadors en arrendaments o tenir compte de béns immobles per compte de tercers”, asseguren els professionals de l’ AGIA.

La solució als seus problemes passaria per la realitat virtual, almenys, durant els pròxims mesos. Amb cita prèvia, els possibles compradors “es posen les ulleres i poden visitar els pisos que els interessen a través d’una experiència digital que tenim preparada i que els mostren diferents habitatges que tenim disponibles, àrees comunes i fins i tot, l’aspecte que tindrà l’edifici a l’hivern o la primavera”, detallen des de la immobiliària White Angel. Aquesta nova manera de visitar els habitatges que, de fet, ja feien servir algunes firmes de luxe, “permet als clients internacionals fer-se una idea de com serà el pis sense haver de desplaçar-se fins a l’obra cada vegada que s’avança en alguna etapa de la construcció”, comparteixen des d’algunes empreses dedicades a la compra venda de pisos com Lucas Fox o Engel & Völkers.

A mesura que es vagi recuperant la normalitat, el sector és conscient que també els tocarà aplicar certes mesures d’higiene, com “desinfectar els pisos que s’han mostrat i fer especial èmfasi en la neteja de poms, marcs de finestres i armaris, que són elements que habitualment es toquen molt quan es visita un habitatge”, asseguren.

Canvi en les necessitats de la població

Malgrat que els portals immobiliaris admeten que durant el confinament la recerca de pisos s’ha accentuat, “perquè molta gent tancada ha desitjat poder tenir un habitatge amb jardí o una terrassa, o amb una sala d’estar més gran”, expliquen, la realitat és que probablement la situació econòmica deixarà només en un “somni”, la majoria d’adquisicions de noves llars. En algunes plataformes la recerca de cases amb jardí s’ha incrementat fins a un 125% més que abans del confinament, fet que suposaria un augment del preu d’aquest tipus d’habitatges un cop acabi l’emergència sanitària.