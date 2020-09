A la recerca de l'IGI impagat

El ministres de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, ha avançat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres que, a partir de la setmana vinent, s'intensificaran els controls duaners sobre les importacions de particulars. Això amb l'objectiu de fer complir amb l'obligació de pagar l'Impost General Indirecte (IGI) per a aquelles persones que introdueixin al país béns superiors als 300 euros i que s'hagin deduït taxes a l'estranger. Cal recordar que també l'hauran de pagar en qualsevol cas, per a aquells productes que excedeixin els 900 euros de valor.

Fins ara, segons ha reconegut el mateix Govern, hi havia poc control sobre aquella població que, havent-se deduït l'IVA espanyol o el TVA francès, tampoc pagava el corresponent IGI. Jover ha admès que el procediment per fer la declaració "no podrà estar tan automatitzat com a la duana espanyola, on només s'ha d'escanejar un tiquet sinó que s'haurà de fer una declaració del pagament", però ha recalcat que intentaran que sigui "el més àgil possible".

Sense donar detalls de com serà aquest procediment ni com es detectaran els infractors, ha explicat que "la declaració es podrà fer els set dies de la setmana a qualsevol hora". El personal de la duana ha rebut una formació per començar a posar en pràctica la nova mesura i serà d'aquí uns mesos quan es pugui "saber l'abast del que fins ara estàvem perdent i quanta gent no declarava l'IGI", ha sentenciat Jover.

Xifres d'ocupació

Jover també ha actualitzat les xifres d'ocupació, confirmant una tendència positiva respecte al nombre de persones que han trobat feina les darreres setmanes. Si bé a mitjans de juny es va arribar a la xifra històrica de 1.973 persones inscrites al Servei d'Ocupació, l'agost va tancar amb 914.

Pel que fa al nombre de persones amb una prestació involuntària, a finals del mes passat hi havia 236, el que representa un 27,1% menys respecte al juliol.