A la recerca del ‘xollo’

Tot just aquest diumenge, 25 d’octubre, queda un mes exacte perquè, el pròxim 25 de novembre, l’històric Punt de Trobada canviï d’aspecte, definitivament i per sempre. El nou operador, el grup Pyrénées, treballa per reobrir les portes de l’emblemàtic centre comercial lauredià tan aviat com li sigui possible, previsiblement coincidint amb la campanya de Nadal. Fins llavors, almenys les pròximes quatre setmanes, i fins que l’edifici es posi al dia, les oportunitats i les ‘gangues’ s’amunteguen als passadissos.

Aquest cap de setmana a l’hora de l’obertura s’han registrat, com en els darrers dies i coincidint amb la campanya de liquidació total, llargues cues de clients esperant a les portes dels magatzems, àvids de ‘xollos’. Centenars de persones fent cua a la recerca d’algun producte més o menys necessari “però sobretot, bé de preu”, explica una veïna d’Organyà que aquest dissabte ha pujat a Andorra “per fer les últimes compres al Punt”.

Diversos camions transporten cada dia abundant mercaderia entre dos grans magatzems situats a Aixovall i a la Comella fins al Punt de Trobada. La finalitat és donar sortida a contenidors amb roba i parament per la llar, peluixos, maletes i tota mena de productes ‘made in China’ abans d’abaixar la persiana definitivament. Els gestors del Punt miren de treure el màxim d’estoc, i a banda de la venda al detall també es fan tractes per a majoristes.

“És una meravella, hi ha molta gent, potser massa, però és una passada comprar aquí”, explica una veïna de Tarragona, que aquest dissabte ha visitat Andorra amb la seva família per anar al Punt. Una parella d’Encamp comenta que “hem vingut a veure que trobem, ens han dit que hi ha bones ofertes, comprarem coses per l’hivern, o regals per Nadal”.

El compte enrere ja és una realitat. Tan sols queden trenta dies perquè el Punt de Trobada, tal com el coneixem avui, sigui història. Fonts de l’entorn de Pyrénées expliquen que a l’edifici aviat hi haurà un nou centre comercial. L’objectiu, i alhora prioritat del nou operador, és que el gruix de la plantilla “estigui el mínim temps possible sense activitat i que tothom es pugui reincorporar de seguida”. El futur Punt de Trobada, segons les mateixes fonts, planeja un projecte amb 500 treballadors que té en compte la gran majoria dels empleats per seguir operant.