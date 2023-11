Reconeixement d'Ordino com a Best Tourism Village

OrdinoIncrementar el turisme de qualitat i la despesa mitjana dels visitants. Aquest és l'objectiu principal que Ordino pretén assolir de manera immediata gràcies al reconeixement de la parròquia com a Best Tourism Village (BTV), una distinció atorgada per l'Organització Mundial del Turisme (OMT) a finals d'octubre i que aquest dijous han presentat oficialment el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés. D'aquest label, a més, també destaca la visibilitat internacional que tindrà a partir d'ara la parròquia, però també el país en general, així com la possibilitat d'establir sinergies amb els prop de 200 pobles que també formen part d'aquesta xarxa de turisme sostenible.

El segell BTV va ser atorgat a Ordino en el marc de la 25a sessió de l'assemblea general de l'OMT que va tenir lloc a Samarcanda, a l'Uzbekistan. L'organisme va reconèixer la parròquia com a un exemple de turisme sostenible i de responsabilitat ambiental i va valorar, entre d'altres, els recursos naturals i culturals de la parròquia, els esforços per promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i les accions lligades a la Reserva de la Biosfera i l'impuls als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El ministre de Turisme ha fet èmfasi en el fet que aquesta certificació "no ens serveix només a nivell parroquial, sinó que a nivell de país podem presumir que tenim un dels pobles integrats en aquesta xarxa de l'OMT" de la qual es fa una promoció exclusiva per afavorir un turisme sostenible. De fet, Torres ha manifestat que el reconeixement suposa un 'upgrade' pel que fa al producte que ofereix Ordino i, això, permet augmentar la qualitat dels turistes que visiten el país i la seva despesa mitjana. Aquest fet, ha dit, també va en benefici dels privats, ja que poden promocionar els seus negocis sota un segell de reconeixement internacional.

Per la seva banda, Mortés ha incidit en la possibilitat d'establir sinergies amb altres pobles que també formen part d'aquesta xarxa de l'OMT. En aquest sentit, ha avançat que ja hi ha agències de viatges que estan organitzant paquets turístics per visitar aquestes destinacions sostenibles i, fins i tot, periodistes internacionals especialitzats estan treballant en un documental sobre els pobles reconeguts com a Best Tourism Village que s'emetrà a Netflix. "S'ha de reconèixer que és un label que tindrà molta importància i que aportarà els seus fruits", ha indicat.

Pel que fa a possibles col·laboracions, Mortés ha anunciat que ja s'ha tancat un acord verbal amb Ericeira, un poble que es troba a uns 60 quilòmetres de Lisboa i que té el surf com el seu principal atractiu turístic. En aquest cas, ha afegit, la idea és aprofitar la plataforma digital d'interconnexió creada per l'OMT per tal de dur a terme intercanvis d'informació i experiències i estudiar col·laboracions futures.

A tall de conclusió, el ministre de Turisme ha volgut posar en relleu que aquesta certificació suposa una mostra més de la bona línia que manté el sector turístic. De fet, ha avançat que la previsió és tancar l'any amb 9,2 milions de visitants i superar les 11 milions de pernoctacions. Amb aquestes xifres a la mà, Torres ha assegurat que "hem assolit un sostre a nivell quantitatiu prou alt perquè ens puguem concentrar en arribar a aquest turisme de més qualitat i no tan massificat". Finalment, ha conclòs afirmant que les accions dutes a terme fins a la data en el conjunt del país són les que han afavorit el reconeixement internacional actual i que ara com ara Andorra sigui "el país del món amb una proporció més elevada entre turistes i habitants".