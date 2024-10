Reducció del 9,3% en la quota hivernal de temporers

Andorra la VellaCom cada any, i en vistes a l’inici de la campanya hivernal, el Govern ha aprovat avui, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, les quotes especials d’autoritzacions d’immigració per a la temporada d’hivern 2024-2025. En concret, s’ha donat llum verda a un total de 4.995 permisos, una xifra que representa un 9,38% menys que les 5.512 autoritzacions aprovades per a la temporada 2023-2024.

En aquest sentit, per fixar el contingent s’han tingut en compte la previsió de necessitats de les empreses del país i els permisos utilitzats durant la temporada passada, quan del total de 5.512 permisos se’n van consumir 4.942, el 89,7% del global. És a dir, s’han calculat unes quotes d’hivern d’un contingent similar al consum de les mateixes durant la passada temporada.

En tot cas, es destaca que la xifra per a la present temporada –que compta amb el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social (CES)– es podrà ampliar, si s’escau, un 30% com és habitual arribant als 6.494 permisos.

Entrant al detall, del total d’autoritzacions de temporada 2024-2025, 2.845 corresponen al sector hoteler, 1.030 a treballadors de les pistes d’esquí, 490 establiments hostalers de les pistes, 75 a agències de viatges, 445 comerços en general (inclòs el lloguer de material esportiu i les activitats immobiliàries) i 110 al sector de la neteja.

Sobre el termini de presentació de les sol·licituds, s’obrirà amb la publicació del reglament al BOPA i es perllongarà fins al 31 de març del 2025. La durada màxima de les autoritzacions és fins al 4 de maig del 2025.