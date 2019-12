La reducció del CO2, objectiu de FEDA per al 2020

"La reducció de CO2 és un compromís de país i des de FEDA centrarem tots els nostres esforços a seguir contribuint en el desenvolupament d'energia sostenible de cara al 2020". Són paraules del full de ruta de la companyia i que el seu director general, Albert Moles, ha recalcat en el dinar de Nadal que s'ha celebrat aquest dijous a la Borda Pairal d'Andorra la Vella. Precisament per contribuir a reduir les emissions de CO2 i en conseqüència, lluitar contra el canvi climàtic, una de les principals fites de la companyia recau en invertir en noves infraestructures de producció d'energia renovable.

Per definir aquest full de ruta, des de FEDA s'han fet estudis preliminars de diferents alternatives al país, amb el suport de l'elèctrica francesa EDF, i està previst poder presentar diverses propostes en els pròxims mesos al Govern. A partir d'aquí, FEDA ja compta al seu projecte de pressupost per al 2020 amb una partida per a estudis i treballs tècnics, gràcies a la qual podrà desenvolupar els estudis necessaris per tirar endavant els projectes que es triïn. Així, la voluntat és que durant el 2021 es pugui iniciar alguna d'aquestes inversions, on s'inclouen infraestructures renovables, compra d'energia, cogeneració i xarxes de calor, una aplicació mòbil anomenada mou_T_B, que afavorirà una mobilitat més fàcil i sostenible, una línia d'alta tensió de 110kV entre l'ETR d'Encamp i Grau Roig, i tot un seguit de contribucions socials.

Els projectes de cogeneració i xarxa de calor seran, precisament, una de les prioritats del 2020, en aquest cas majoritàriament per a la filial FEDA Ecoterm, i contribuiran també a la reducció de les emissions de CO2. D'una banda, es continuarà consolidant la xarxa de calor de Soldeu, que aquest any ja s'ha ampliat i ha sumat nous clients; a més, es continuarà desenvolupant la xarxa d'Andorra la Vella, que des d'aquest mes ja abasteix el Centre esportiu dels Serradells, i finalment, es començarà a construir la central i la xarxa de calor del Pas de la Casa, per donar servei a tot el poble. Amb aquests tres projectes des de FEDA calculen que s'assolirà un estalvi de les emissions de CO2 d'unes 10.200 tones. Moles, en aquest cas referint-se a l'augment de clients de la xarxa de Soldeu, ha mostrat sentir-se satisfet i amb la ferma convicció que "l'adhesió de nous contractes anirà creixent".

Creixement econòmic

La directora d'Activitats de Creixement de FEDA, Imma Jiménez, ha exposat que durant el 2019, a banda de l'import que es destina a la importació d'energia dels països veïns, FEDA i les seves filials han revertit al país 11 milions d'euros, el que representa el 68% del total de les comandes efectuades durant tot l'any. Pel que fa al nombre de comandes, s'han registrat 1.164 a proveïdors nacionals i 390 a proveïdors estrangers.

Jiménez ha remarcat el compromís de l'entitat d'apostar, "sempre que sigui possible" per les empreses del país i "contribuir així a l' economia circular o de proximitat". Tanmateix, ha anunciat la voluntat de FEDA de "reforçar les relacions amb els diferents actors econòmics del país per tal d'assolir sinergies i buscar la màxima complementarietat entre les necessitats de FEDA i l'oferta de les empreses del país".