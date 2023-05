Andorra la VellaLa fallida del grup Montmantell ha provocat que Sant Julià de Lòria hagi obert el concurs del bus a la demanda, tal com recull RTVA. Actualment, Andbus assumeix el servei provisionalment per tal que continuï funcionant. La data límit per presentar ofertes serà el 18 de maig. L'endemà es farà públic el guanyador del concurs.