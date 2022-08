Les representants dels assalariats critiquen l'increment de la despesa pel 2023 del fons de reserva de jubilació

Andorra la VellaLes representants dels assalariats, Montserrat Martínez i Jacqueline Caubet, critiquen l'increment de la despesa del pressupostat el 2023 versus el liquidat l'any 2021 i l'estimat 2022, ja que consideren que són una exageració i que l'augment de despeses i personal no s'està veient reflectit en la millora de la rendibilitat del Fons, que afirmen que és l'objectiu principal. És per aquest motiu que ambdues representants han sol·licitat informació complementària dels ingressos i les despeses executades el 2021 i estimades pel 2022, posposant així l'aprovació de l'avantprojecte de pressupost, i asseveren que la informació facilitada es desprèn que en partides com les comissions bancàries, les despeses de personal, les inversions, la despesa corrent, s'està doblant i triplicant la despesa respecte al liquidat l'any 2021 i l'estimat de l'any 2022.

En un comunicat informen que l'avantprojecte de pressupost del FRJ s'evidencia una manca d'informació rellevant, sense la qual no és possible determinar si aquest és raonable o, al contrari, hi ha una desviació important de la realitat, atès que només es compara el pressupost previst per a l'any 2023 amb el del 2022, és a dir, previsions versus previsions, motiu pel qual consideren que no reflecteix la imatge fidel de les despeses ni dels ingressos del FRJ perquè no es poden comparar amb la realitat.