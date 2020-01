La reproducció assistida, més garantista a Andorra

L' Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha organitzat aquest dijous una jornada-esmorzar amb Josep Argemí, catedràtic en pediatria, per explicar la llei del febrer del 2019 sobre tècniques de reproducció assistida al Principat. Durant la conferència, Argemí, a banda d'explicar el marc normatiu de llei, ha indicat que la llei d'Andorra és "més garantista" que en altres països perquè en la seva declaració d'objectius "precisa molt el tema de la dignitat humana", defensa la confidencialitat i el consentiment informat i dona garanties a l'embrió. "Precisa molt bé com s'han de conservar, com no es poden fer embrions per a la investigació i també quins han de ser els donants i els receptors". En aquest àmbit, també ha declarat que la llei andorrana procura que les traves burocràtiques ocupin el menys temps possible a fi d'evitar llargs terminis que baixen l'efectivitat de la tècnica, la qual ha assegurat que es troba entre un 20 i un 34% d'efectivitat.

Francesc Mora, president de l'EFA, ha declarat que tenen l'obligació de "donar a conèixer als nostres membres les noves regulacions que es van desenvolupant al país". En aquest sentit, ha afegit que aquesta llei dona una nova activitat a Andorra i ha indicat que sempre quan es faci de conformitat amb la legislació, dona noves oportunitats. "Totes aquestes regulacions generen la possibilitat que es realitzin activitats econòmiques ben fetes i ben regulades".

Tot i així, Mora ha remarcat que des de l'associació no tramiten aquestes noves creacions, sinó que simplement es vol transmetre informació i formacions als empresaris i famílies que en formen part, ja que "volem saber quins són els aspectes de l'economia del país". A més, ha manifestat que de moment no tenen coneixement de l'interès de cap empresa de reproducció assistida per implantar-se al país.

D'altra banda, a títol personal, el conferenciant ha defensat altres alternatives en aquelles persones que no hi ha una causa evident d'infertilitat, com és la regulació natural. "Es tracta d'educar la parella en el moment de màxima ovulació" i ha declarat que aquestes tècniques "poden arribar a tenir un èxit del 95%". Tot i així, ha defensat que la llei andorrana "és prou bona".