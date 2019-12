Un resident crea un software únic al món

El seu nom és Olivier Rostaing, tècnic en telecomunicacions i fundador de l'empresa andorrana Univo 5G. Rostaing, juntament amb el seu equip de professionals, ha estat capaç de programar un software que permetrà a les empreses de telecomunicacions estalviar "quantitats milionàries" de diners que fins ara s'estaven desaprofitant. Aquest programari permet enregistrar les configuracions de les antenes, així com el seu tràfic en temps real i enviar-li un missatge a l'operador per tal de comunicar-li si els recursos que s'utilitzen s'estan aprofitant de forma correcta. Rostaing explica que és habitual que les empreses de telecomunicacions que ofereixen serveis de telefonia mòbil i Internet, sovint destinin diners per ampliar cobertures de xarxa a zones on realment no els fa falta i, en canvi, passen per alt aquelles on si existeix aquesta mancança.

Es tracta d'una eina que funciona mitjançant intel·ligència artificial i que és capaç de processar grans volums de dades. Fins ara, l'única companyia que havia dut a terme un projecte d'aquesta envergadura havia estat el gegant xinès Huawei, tot i que finalment es va demostrar que les dades que facilitava la companyia, no tenien res a veure amb les subministrades per Univo, demostrant-se que en aquest cas, el software de Huawei no havia fet els càlculs correctes. Des d'aleshores, la marca asiàtica treballa contrarellotge per tal d'esbrinar el llenguatge amb el qual ha estat programat Univo, un objectiu que encara no ha aconseguit.

A banda de servir per estalviar diners a les grans empreses, aquesta eina, segons ha explicat Rostaing, "permetria abaixar els preus dels serveis de telefonia i Internet, per la qual cosa l'usuari final també en sortiria beneficiat". Rostaing ha assegurat que avui en dia les companyies de telecomunicacions "només utilitzen el 20% o 30% del seu potencial i, tot i així, la xarxa està saturada i les companyies no en tenen constància", i ha afegit que les inversions multimilionàries que fan "cauen al buit". El fundador d'Univo 5G destaca que el seu software "és únic al món".