Els restauradors, pendents de l'R0

El topall que s'ha posat el ministeri de Salut per tenir “controlat” l'índex de transmissió el SARS-CoV-2, l'anomenat R0, i flexibilitzar algunes de les mesures restrictives és d'entre 0,5 i 0,6. A l'espera de saber, aquest dilluns a la tarda, en la nova compareixença dels responsables del Govern per actualitzar les dades relacionades amb la pandèmia, com ha evolucionat aquest índex durant el cap de setmana, divendres se situava en 0,8. De fet, després d'un decreixement pronunciat que es va evidenciar durant els dies posteriors a l'entrada en vigor del darrer decret governamental, ara fa una setmana que aquesta xifra es redueix molt a poc a poc. I mentre passen els dies, la restauració, un dels sectors que més ha aixecat la veu per les pèrdues econòmiques que els suposa la caiguda de l'activitat, ha emès un dels darrers crit de socors perquè els aixequin les restriccions.



El sector de la restauració apunta que el teletreball decretat pel Govern en el seu darrer paquet de mesures pot haver estat el cop de gràcia per a un sector que ha vist com també li desapareixen els menús diaris, encara que fossin per endur, que encara servien fins fa una setmana. Afegeixen que molts restaurants han optat per tancar per manca de clientela. Uns, els que treballen sobretot amb residents, per la caiguda de menús provocada pel teletreball. I altres, els que ho fan sobretot amb el turisme, pel confinament decretat pels dos estats veïns i que és previst que duri tot el novembre.



Així doncs, els restaurants auguren que mentre els estats veïns mantinguin les restriccions de mobilitat, i mentre a Andorra es recomani el teletreball, amb caigudes de la facturació d'entre el 50 i el 70%, molts es veuran obligats a tancar perquè no tenen clients. I afegeixen que per quan es flexibilitzin les mesures, “potser serà massa tard”.



Paral·lelament, els cosins germans dels restaurants, els bars, que encara estan en una situació més delicada per com els afecten les mesures restrictives, continuen pressionant al Govern perquè els permeti reprendre l'activitat. Si dijous la Unió de Bars difonia la carta amb les deu reclamacions que li van traslladar a l'executiu per sobreviure a la pandèmia, aquest dilluns és prevista una segona reunió. El responsable de Salut, Joan Martínez Benazet, insisteix en les seves compareixences que els bars són un dels llocs on tenen comprovat que hi ha un índex més alts de contagis. Per tant, no sembla que li tremoli la mà a l'hora de mantenir les restriccions mentre l'R0 no segueixi baixant fins el topall marcat per les autoritats sanitàries. Així doncs, tota la restauració, per una qüestió de supervivència, molt pendent de l'R0.