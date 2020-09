Els restaurants La Tagliatella, a la corda fluixa

"Hi ha una incertesa material que pot generar dubtes significatius sobre la capacitat del grup de continuar com a empresa en funcionament". El missatge entre línies és clar: AmRest ho tindrà complicat per seguir operant. Aquesta companyia propietària de cadenes com La Tagliatella, Bacoa o SushiShop, va acabar la primera meitat de l'any perdent 160 milions d'euros, quan l'any passat en aquest mateix període en guanyava 11, segons ha avançat Expansión.

Però, a més, KPMG –l'empresa que ha arribat a aquesta conclusió després de fer-ne l'auditoria– explica que la companyia ha incomplert determinats compromisos financers que, en definitiva, fan que el passiu corrent del grup (és a dir, els deutes i obligacions a les quals hauria de fer front a curt termini) pugi fins als 770 milions d'euros. Això, i haver ingressat un 26% menys en aquests mesos marcats per la pandèmia del covid-19, porten els seus a auditors a dubtar de la seva continuïtat.

El grup restaurador, en canvi, assegura que el consell d'administració ha analitzat la seva situació en el context del covid-19 fixant-se en la seva liquiditat, la situació financera i la garantia de continuïtat de les operacions i conclou que la companyia podrà seguir operant almenys un any més. El conjunt de comptes i informes presentats aquest divendres a la CNMV inclou també que la companyia va acollir-se a un ERTO que va cobrir 3.288 treballadors, i que a 30 de juny encara cobria gairebé 2.000 empleats, que cobraven de la Seguretat Social un 70% del seu sou.

L'efecte d'un hipotètic tancament

AmRest, en origen polonesa, va traslladar les seves oficines centrals a Madrid la primavera del 2018. El moviment estava motivat en part per la compra ara fa 9 anys de l'empresa catalana Corpfin, propietària de La Tagliatella. Amb tot, l'altre punt d'interès era fer el salt a la borsa espanyola (llavors segon país en vendes del grup) en un mercat continu on dominés l'euro. Aquest divendres, però, després que el grup presentés aquests comptes, les seves accions queien gairebé un 1,5%.

Si finalment al grup li fos impossible continuar operant, el seu tancament no només afectaria les firmes que controla directament: la companyia gestiona també les franquícies de Pizza Hut, Starbucks i Burger King i és un dels inversors de Glovo.