Els restaurants s’ofeguen

A mesura que passen els dies i no arriba la flexibilització de les mesures anti-covid el sector de la restauració es troba una mica més contra les cordes. Nombrosos establiments s’han vist obligats a tancar per manca de clientela, mentre que altres han optat per reduir els horaris d’atenció al públic a causa de la forta davallada d’ingressos.

“Engegar tot l’engranatge del restaurant, cuina, sala, preparació, servei, recollida, i fer-ho tot seguint escrupolosament les mesures i les limitacions sanitàries, amb una mica de sort, per servir mitja dotzena de menús, és absolutament insostenible”, explica el responsable d’un establiment d’Escaldes. “Entre les restriccions, el teletreball i la psicosi que s’ha generat entre la població hi ha dies que no ve ni un client. La gent menja a casa, o pel carrer asseguda en un banc. Estem desesperats, les caixes no donen ni per pagar la llum”, afegeix un xef d’Andorra la Vellla.

A la delicada situació que viuen els bars, tancats des de fa setmanes, s’hi afegeixen cada dia alguns restaurants. “La limitació de dos comensals per taula ha estat l’estocada definitiva. Suposo que ho fan perquè mentre se’ns permeti obrir se suposa que no ens acollirem a ERTOs o altres ajudes”, destaca visiblement preocupat el cuiner d’un cèntric restaurant de la capital.

Els locals que treballen majoritàriament amb turistes ja fa dies que van decidir abaixar la persiana temporalment, almenys fins que es reobrin les fronteres. També els restaurants d’hotels, ja que la manca de turisme ha fet que es tanqui tot l’establiment. Ara s’hi efegeixen els negocis on majoritàriament es treballa amb públic del país, que comencen a tancar o reduir horaris davant les dificultats i la insostenibilitat de tenir-ho tot a punt, “arriscant-nos a comprar producte fresc perquè no et vingui ningú”, assegura el responsable d’un restaurant de la Massana.