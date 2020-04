El retorn del ‘personal shopper’: fa la compra per tu sense que hagis d’anar a la botiga i te la porten a casa

Les restriccions a causa de l’emergència sanitària i els protocols de seguretat i higiene imprescindibles per retornar a poc a poc a l’activitat comercial han canviant i seguiran canviant els hàbits de consum i compra de la població. El fet que des d’aquest dilluns s’autoritzi la venda en línia de determinats productes, així com la reobertura d’una part de les activitats comercials, ha fet que molts establiments hagin incorporat nous serveis amb l’objectiu de fer més confortable i segur el fet de comprar.

Entre les diverses opcions vinculades a la compra en línia i el lliurament a domicili, la figura del ‘personal shopper’ ha guanyat protagonisme. Un responsable de vendes de Grans Magatzems Pyrénées ha explicat a l’ARA Andorra que “hem incorporat el servei de ‘personal shopper’ per tal d’ajudar els clients a trobar exactament allò que busquen”. El funcionament és senzill, afegeix el mateix responsable: “Omples el formulari que hi ha a la web, tries els productes que vulguis comprar especificant el màxim de detalls –secció, descripció, marca, talla, mida, color- i un cop feta la petició una persona dels grans magatzems farà la selecció per tu i et trucarà per confirmar que els articles seleccionats són els correctes”. Un cop realitzada la compra “te la portem a casa”, conclou.

En paral·lel a l’obertura de les vendes en línia s’han posat a funcionar també altres activitats i serveis autoritzats en aquesta primera fase de retorn progressiu a l’activitat comercial. “Està previst que a partir d'aquest dimarts s’obrin de nou la bugaderia, la reparació de calçat o l’arranjament de roba”, afegeix una responsable de comunicació de Pyrénées. “S’habilitarà també un espai amb una selecció de joguines i llibreria, a més del tèxtil i electrodomèstics per la llar”.