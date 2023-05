Les rutes 'Macarulla' sumen gairebé 130.000 visitants

Andorra la VellaProp de 130.000 persones han visitat alguna de les rutes 'Macarulla, Petits senders màgics' des que el 2021 van posar-se en marxa aquests itineraris dirigits als infants i les seves famílies, segons informen des d'Andorra Turisme. 'El Bosc dels Menairons' i 'On són els bolets?', les dues primeres rutes que van inaugurar-se, ara fa dos anys, acumulen 48.501 i 43.489 visites respectivament. Per la seva banda, 'La poció de la Bruixa Quela' i 'Rastres i petjades', ambdues estrenades l’estiu del 2022, n’acumulen 22.983 i 14.510 cadascuna.

Segons valoren des d'Andorra Turisme, les xifres confirmen "l’èxit d’aquesta iniciativa ja consolidada entre el públic familiar, tant del país com visitants". Les rutes estan pensades com una proposta única i diferencial adreçada al turisme familiar que busca gaudir de la natura, oferint als infants una primera aproximació al senderisme mitjançant el joc i la descoberta de l’entorn. Les excursions són d’accés lliure, però per poder dur a terme els jocs proposats cal disposar del llibret específic de cada ruta, que es pot adquirir en qualsevol oficina de turisme o descarregar a través del web

www.visitandorra.com

. Aquests quaderns proposen a les famílies endinsar-se en les tradicions, creences i la natura del país d’una forma divertida i entretinguda. A partir de l’1 de juny, els llibrets –que fins ara eren gratuïts– passaran a tenir un preu simbòlic d’un euro per conscienciar sobre l’ús responsable del paper i fomentar la sostenibilitat. Precisament, al final del llibret, si els infants han completat totes les proves, poden escanejar un codi QR per rebre el diploma d’explorador Macarulla –n’hi ha un de diferent per cada ruta–. Fins ara se n’han demanat més de 5.000.

Els itineraris 'Macarulla, Petits senders màgics' neixen de la col·laboració entre Andorra Turisme i els diferents comuns. A hores d’ara hi ha rutes a la Massana –el 'Bosc dels Menairons'–, Canillo –'On són els bolets?'–, Escaldes-Engordany –'La poció de la Bruixa Quela'– i Encamp –'Rastres i petjades'–. Actualment, es treballa en dues noves rutes que podrien ser una realitat el 2024.

El bus turístic torna a posar-se en marxa al juny

D'altra banda, amb l’inici de l’estiu, el bus turístic torna a posar-se en marxa a partir de l’1 de juny amb una oferta de set rutes diferents, una per cada dia de la setmana. L’art romànic, els oficis o les tradicions del Principat serveixen com a fil conductor dels itineraris temàtics que permeten als turistes recórrer totes les parròquies del país de manera còmoda i sostenible. Als escenaris del llac d’Engolasters, el museu Farga Rossell, els miradors del coll de la Botella o del roc del Quer, entre d’altres, s’hi suma aquest any un passeig pel casc antic de Sant Julià de Lòria, amb una la visita a l’església de la parròquia i la de Sant Romà.

L’any passat, un total de 2.191 persones van optar per descobrir el país a través del bus turístic -que té capacitat per a unes 50 persones-, un 24% més que el 2021. L’agost, en primer lloc, i el juliol, en segon, van ser els mesos en què el servei va ser més popular.

De les set rutes, la més demandada és la del dissabte, que és l’única de dia sencer - fins a dos quarts de cinc de la tarda- i que inclou el dinar. En canvi, la resta de la setmana compta amb excursions de mitja jornada en horari de matí. Això sí, totes les propostes destaquen pel seu alt valor cultural, combinant sempre la visita a museus i esglésies amb les parades en punts panoràmics que permeten gaudir de les vistes del Principat. A més, els visitants sempre van acompanyats d’un guia titulat que els explica tots els detalls i curiositats amb possibilitat d’escollir entre el català, el castellà, el francès i l’anglès.

Aquest transport funciona de l'1 de juny al 31 d’octubre i la tarifa inclou les entrades als museus i les esglésies que es visiten durant el recorregut, inclosa la del mirador del Roc del Quer. El preu del bus turístic entre setmana és de 22 euros, mentre que el dissabte costa 37 euros amb el dinar inclòs.