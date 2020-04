L'ajuda per rebre el salari mínim per a les famílies amb fills a càrrec, des d'aquest divendres

La publicació de la segona llei òmnibus comporta que les ajudes per als pares que tinguin un fill a càrrec menor de 14 anys o una persona amb discapacitat i que no puguin treballar sigui del salari mínim i no del salari íntegre que rebien fins ara. Per posar en marxa aquesta nova retribució l'executiu ja ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el decret que regula aquest ajut i que fixa que l'entrada en vigor sigui a partir d'aquest divendres, 1 de maig. Precisament qüestionat sobre el servei de guardes d'infants que es posa a disposició de les famílies, i tenint en compte que dilluns es podrien obrir noves activitats econòmiques, Jover ha concretat que en la primera fase s'hi han acollit una vintena de famílies i que en una segona la xifra podria estar al voltant de les 40. En aquest sentit, ha dit que el servei s'anirà " escalant". Pel que fa a les famílies amb fills que van encara a les escoles bressol el ministre portaveu ha recordat que tenen a la seva disposició, precisament, els ajuts abans esmentats.

Un altre efecte de l'entrada en vigor de la llei òmnibus comportarà que les empreses puguin començar ja a tramitar suspensions temporals del contracte de treball. El ministre portaveu ha manifestat que les empreses ja tenen a la seva disposició els formularis per poder tramitar aquestes suspensions temporals a la pàgina web de Treball, si bé aquests ERTOs no estaran actius fins a aquest divendres 1 de maig.

Jover ha manifestat que amb l'entrada en vigor d'aquesta segona llei òmnibus es permet que es puguin "activar els recursos administratius i els ajuts econòmics per poder ajudar les empreses a mantenir les plantilles" i també "limitar els efectes socials de la crisi sanitària". Quant a la capacitat de l'Estat per fer front a aquesta situació, Jover ha tornat a incidir en el fet que l'endeutament és del 33,7% del PIB, amb la qual cosa és una xifra molt més baixa que la que es dona en altres països i que això dona "cintura i flexibilitat" per actuar. A més, ha remarcat que el tancament de comptes del 2019 s'ha fet amb tres milions de superàvit de caixa. Sobre aquesta qüestió, ha lamentat, precisament, que aquesta no és la situació que es donarà ni el 2020 i el 2021.

Un altre dels decrets que s'ha publicat aquest dijous és el que determina que a partir de dilluns podran tornar a funcionar els centres de triatges de residus ja que es considera que és un dels elements "associats" a la segona obertura d'activitats que es pot donar dilluns vinent.

Un tercer decret és que el que permetrà que a partir d'ara es puguin fer tràmits més enllà dels que eren més urgents. Així, es podran desenvolupar aquells que estiguin relacionats amb les activitats comercials que estiguin obertes. De totes maneres, tal com ha remarcat Jover, es recomana als ciutadans que totes aquelles tramitacions que es puguin fer telemàticament es continuïn fent per aquesta via i també es recorda que per fer algun tràmit caldrà demanar abans cita prèvia.

El ministre portaveu també ha anunciat en l'habitual roda de premsa per actualitzar les dades sobre la Covid-19 que es farà una enquesta a la ciutadania per poder copsar les preocupacions en aquesta situació "inèdita" de crisi sanitària i, d'aquesta manera, poder-hi "donar resposta".

A l'últim, ha informat que les donacions al fons solidari ja s'eleven a 2.082.000 euros i ha subratllat la donació de 1.100 euros del Club Moto-Neu i 5.000 euros en material informàtic que ha fet Vall Banc.