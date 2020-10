El salari mitjà se situa el 2.140 euros

El departament d'Estadística ha posat en relleu aquest dijous el salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de juliol, que se situa en 2.138,75 euros, és a dir, un 0,8% menys respecte del 2019. Al llarg dels darrers dotze mesos, el salari mitjà s'ha situat en 2.145,30 euros, equivalent a una variació positiva del 0,5% respecte del mateix període anterior, en què va ser de 2.135,11 euros.



El departament d'Estadística ha donat a conèixer també aquest dijous els sectors que han patit una davallada en el nombre d'assalariats durant el mes de juliol. Així, destaca la baixada d'un 15,8% en el sector de l'hoteleria, seguit del comerç al detall, que cau un 5,5% i les llars que ocupen el personal domèstic, que també baixa un 5,1% si es compara amb el mes de juliol del 2019. El nombre d'assalariats total durant el juliol ha estat de 37.488 persones, fet que representa una variació negativa del 2,5% respecte de l'any anterior, en què hi va haver 38.431 persones.



Els sectors que presenten un increment en el nombre de treballadors són l'educació (5,6%), les indústries manufactureres (5,3%), la construcció (5,2%), el grup d'altres activitats socials i serveis personals (4,5%), les activitats sanitàries i veterinàries, així com els serveis socials (3%) i l'administració pública i seguretat social (1,3%). Tanmateix, d'acord amb les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, i tal com va anunciar aquest dimecres el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la mitjana d'assalariats se situa en 39.205 persones, un 0,3% menys respecte a les dades del mateix període anterior.