El sector de la construcció bloqueja l'accés a les obres

Des d’aquest dimecres ja no es veuen grues en moviment ni se sent el soroll de les retroexcavadores. La crisi sanitària de la Covid-19 ha tancat el sector de la construcció fins a nou avís per evitar que qualsevol accident que es pugui produir a la feina, augmenti encara més el nombre de pacients a l’hospital. Aquest dimarts les construccions ultimaven el seu tancament i des de l’Acoda, l’ Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra, asseguren que “s’han deixat totes les obres en procés degudament tancades i s’han transmès correctament les instruccions a tots els treballadors per tal donar compliment al decret aprovat pel Govern”.



Així mateix, l’organisme recorda que des de l'11 de març, quan es van instaurar les primeres mesures excepcionals, “s’havien aturat totes les activitats de més risc a les obres, com els treballs en alçada, demolicions amb risc d’esfondrament, vaporitzacions, etc” i les empreses associades, conjuntament amb l’assessorament de les seves empreses contractades en matèria de Seguretat, Higiene i Salut en el treball, es van adequar a les circumstàncies, implementant els dos principis bàsics: el primer la disminució de l’exposició de les persones i l’extensió del virus als llocs de treball i el segon la minimització de l'impacte de la malaltia sobre el funcionament de les empreses.



En el comunicat fet públic aquest dimecres, l’ACODA adverteix que un cop resolta la situació, “caldrà començar a treballar coresponsablement en els escenaris futurs i les conseqüències que aquesta crisi pot comportar per cadascun d’aquests escenaris. No es tractarà tan sols d’una visió a curt termini, si no que caldrà poder planificar escenaris per el proper quadrimestre”. En aquest sentit, tant la junta directiva de l’associació com les empreses representades s’han posat a disposició del Govern per treballar conjuntament en aquests escenaris i evitar, com a primera prioritat, “el tancament de qualsevol de les empreses del Principat, ja siguin constructors, contractistes, industrials, proveïdors o empreses de serveis i de mà d’obra, i mirar de pal·liar, dins de la mesura del possible, els efectes nefastos que la pandèmia comportarà”.