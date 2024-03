El sector dels apartaments turístics diu que la gent no vol llogar pisos de Canillo cap a dalt

Andorra la VellaEl president de l'Associació d'Apartaments Turístics Àlex Ruiz ha explicat que "dels 2.800 apartaments turístics hi ha 2.200 que estan en parròquies altes i significa que es troben d'El Tarter cap amunt". Ha recordat que l'origen d'aquests habitatges es remunta a fa 15 anys quan a la crisi del 2008 es van quedar centenars d'apartaments per vendre i els promotors no podien pagar als bancs. Ruiz ha indicat que "en aquests 15 anys hem donat molta vida a les parròquies altes i, per exemple, caldria veure si El Tarter seria el que és ara sense els apartaments turístics".

El president s'ha mostrat dolgut perquè el sector se sent víctima de les acusacions de ser un dels grans responsables de la crisi de l'habitatge de lloguer a Andorra. Ruiz ha estat clar. "La gent d'Andorra té una línia vermella marcada i no vol anar a viure per sobre de Canillo ni cap al Pas de la Casa. Primer perquè quan acaba la temporada d'hivern no hi ha serveis, ni botigues. La incomoditat del trànsit en el moment de festes i ponts. En moments puntuals es pot arribar a tardar dues hores i mitja per arribar a Andorra la Vella quan hi ha grans col·lapses".

Ruiz conclou que són "víctimes" d'una campanya per acabar amb el sector en base a què els apartaments turístics servirien per oferir més habitatge de lloguer. Ruiz apunta que no s'arreglaria gairebé res perquè aquests apartaments no voldrien ser llogats en generals per viure durant tot l'any. Així hi ha explicat en una entrevista al programa La Clau d'Andorra Televisió.