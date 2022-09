El sector dels pisos turístics critica que la moratòria afecti a les operacions que ja estaven en marxa

Andorra la VellaAhir, en el marc del debat d'orientació política al Consell General, el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar una llei que, des del moment de la seva entrada en vigor, implicarà la suspensió de l'atorgament de noves autoritzacions d'habitatges d'ús turístic en apartaments i estudis durant dos anys. Tot i això, es poden atorgar llicències a apartaments i estudis que compleixen els requisits per ser classificat en la categoria de cinc estrelles.

Àlex Ruiz, el president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, critica el fet que només els immobles que rebin la qualificació de cinc estrelles puguin rebre llicències d'ús turístic perquè els que tenen tres o quatre han de fer una gran inversió per passar a les cinc. A més, remarca que la qualitat del servei no només és definida pel nombre d'estrelles que es disposin.

El sector dels apartaments turístics demana que els pisos destinats a aquest ús comprats abans del 12 de setembre tirin endavant perquè Govern va fer l'anunci ahir i la mesura entrarà en vigor en 10 dies. Per exemple, si una persona que té la possibilitat de comprar un pis per destinar-lo al sector turístic depèn del temps que pot trigar un banc a acceptar un crèdit i aquest temps supera el termini imposat per Govern, no podrà destinar la seva nova adquisició al sector turístic. Únicament si fa les modificacions escaients per tal de ser un immoble de cinc estrelles. Per aquesta raó, demanen que la moratòria no afecti les operacions que ja estaven en marxa.