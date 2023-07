Sentiments i negocis en les famílies, com tenir èxit?

Andorra la VellaLa gestió de la influència dels sentiments, sempre presents, en les empreses familiars és una de les característiques úniques que tenen aquest tipus de negocis. Jordi Tarragona, conseller de famílies empresàries i autor del llibre ‘Empresa familiar amb humor’, aportarà la seva visió innovadora, en el marc de l'Speaker's Corner, el dia 17 de juliol, a l’Hotel Roc Blanc.

La conferència, titulada igual que el llibre, ‘Empresa familiar amb humor’, tindrà per objectiu reflexionar amb serietat i rigor, però també amb una mica d’humor, sobre aquest tema. Tarragona parlarà de com compaginar el món familiar i el món empresarial de la manera més eficient, tant per la creació de riquesa com per la felicitat dels seus integrants. Pensant en la implicació dels accionistes actuals i a la vegada planificant el futur relleu generacional, ja que tot i que la planificació per si sola no garanteix la continuïtat d’una empresa sí que n’augmenta les probabilitats. Tal com diu l’autor “cal definir un model de relació de la família, establir les normes de relació entre l’emprenedor i la família, és a dir cal constituir un protocol familiar, per ajudar a reflexionar i a parlar sobre l’empresa i el seu futur”.

Aquesta conferència distesa però seriosa, està dirigida a totes aquelles persones que tinguin relació amb empreses familiars. Ja sigui que formen part de la família propietària com perquè treballin en una empresa familiar.