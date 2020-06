El servei d'atenció telefònica durant l'estudi serològic ha costat més de 40.000 euros

El servei de trucades habilitat durant l'estudi serològic a la població ha suposat un cost per al Govern de 41.268,93 euros, tal com s'ha fet públic aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L'executiu ha fet aquest pagament a l'empresa Andorrana d'Atenció al Client SA (Anseac, SD-Espic), que durant el doble cribratge poblacional s'ha encarregat d'atendre i informar per via telefònica totes aquelles consultes de la ciutadania, majoritàriament encaminades a conèixer al detall el resultat del test d'anticossos un dia després d'haver-se fet la prova.